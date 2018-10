Miguel Oliveira vence GP de Itália

Miguel Oliveira venceu esta manhã o Grande Prémio de Itália em Moto2 que corresponde à 6.ª prova do campeonato. Oliveira partiu da 11.ª posição e começou bem ao galgar vários lugares até à primeira curva protagonizando durante toda a prova várias lutas pela liderança, tendo na última volta levado a melhor sobre Lorenzo Baldassari (Kalex).

Com este resultado o piloto de Almada atinge o segundo posto no campeonato com 98 pontos e o quarto pódio do ano. A próxima etapa será em Espanha, no Grande Prémio da Catalunha que se realiza a 17 de junho.