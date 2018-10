Simona Halep conquista Roland Garros

Chegou o tão esperado dia para Simona Halep que conquistou este sábado o primeiro título de Grand Slam da carreira, ao vencer Sloane Stephens numa partida de duas horas por 3-6, 6-4 e 6-1.

A número um mundial perseguia a conquista de um título desta envergadura há já algum tempo, e já este ano, na final do Australian Open viu essa oportunidade ser-lhe negada por Caroline Wozniacki.

Desta vez, em Paris a rainha foi ela, conseguindo anular no terceiro set a norte-americana, campeã em título do US Open e que nos dois primeiros parciais mostrou estar disposta a tudo para arrecadar outro título dessa categoria.

Esta vitória faz com que Halep "cimente" a sua posição como número um mundial e dá o tão esperado e desejado título à romena, que já tinha disputado até então três finais de Majors, sem nunca ter ganho nenhuma.