12 de junho de 2004. Lembra-se do que aconteceu neste dia?

12 de junho de 2004. Foi neste dia, que há precisamente 14 anos, começou no estádio do Dragão o campeonato da Europa de futebol, organizado em território nacional. Durante um mês, a Europa esteve de olhos postos nos dez estádios e nas 16 selecções que vieram disputar o torneio a Portugal.

Nesse dia, Portugal perdeu no jogo da abertura contra a Grécia por 2-1, com um golo marcado por Cristiano Ronaldo. O país voltaria a sofrer mais uma derrota contra a Grécia, na final no estádio da Luz.

Apesar de não ter conseguido o tão desejado título, o Euro 2004 será sempre recordado como o mais importante evento de futebol organizado em território português.