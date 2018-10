Lopetegui afastado do comando da seleção espanhola

A notícia de ontem que anunciava Julen Lopetegui como treinador do Real Madrid foi uma “bomba” dentro da seleção espanhola. O assunto causou muita polémica e vez rolar muita tinta nos jornais de hoje. A decisão de divulgar a notícia a tão pouco tempo do arranque do Mundial foi duramente criticada pelos espanhóis. Várias personalidadas do futebol espanhol disseram que Lopetegui não tinha condições para continuar no comando da seleção espanhola.

No seguimento da polémica instaurada, o presidente da Federação espanhola anunciou esta manhã o fim da ligação de Lopetegui com a seleção alegando que a Federação apenas tomou conhecimento do acordo com o Real Madrid cinco minutos antes de se tornar público e que por isso "fui obrigado a prescindir de Lopetegui para deixar uma mensagem clara aos profissionais da Federação"

Foi também referido que: “Julen Lopetegui foi sempre um grande profissional e grande parte do mérito de estarmos aqui presentes na Rússia é seu.”

Entretanto foi decidido que Fernando Hierro vai comandar a seleção espanhola.