Rússia (5) x (0) Arábia Saudita, assim vivemos o jogo inaugural do Mundial'2018

90' + 6 - Final da partida! A Rússia goleou a Arábia Saudita por 5-0 na primeira jornada do grupo A deste Mundial. A Seleção anfitriã, que já não vencia um jogo deste outubro do ano passado, entrou com o pé direito na prova da FIFA com um resultado bastante satisfatório perante os seus adeptos, no Estádio Luzhniki, em Moscovo. Está inaugurado o Campeonato do Mundo de 2018!

90 ' + 5 - GOLO DA RÚSSIA! Mais um, e já vão cinco! Golovin cobrou um livre direto de forma exemplar para, em grande, estilo, bater Al Maiouf e apontar o 5-0.

90' + 3 - Cartão amarelo para Al Jassim, devido a uma falta sobre Golovin, à entrada da área da Arábia Saudita. É livre direto para a Rússia.

90' + 1 - GOLO DA RÚSSIA! Cheryshev bisou na partida com um tiro de trivela, que só parou nas redes árabes. Golaço do jogador russo para ampliar a vantagem para 4-0.

90' - O árbitro concedeu mais três minutos para além do tempo regulamentar. Parece estar tudo resolvido em Estádio Luzhniki.

88' - Golovin travou um contra-ataque árabe e viu o cartão amarelo, o primeiro desta partida.

84' - Arábia Saudita esgotou as substituições: Al Sahlawi deu o lugar a Mohanad Aseri.

80' - Rússia entrega a iniciativa do jogo à Arábia Saudita, que tenta chegar, pelo menos, ao golo de honra. Falta, no entanto, criatividade a esta equipa quando tem a bola próxima da grande área contrária. O guarda-redes Akinfeev está a ter uma tarde bastante tranquila.

74' - Alteração na Arábia Saudita: Hattan Babhir entrou para o lugar de Al Shehri.

73' - Remate cruzado de Al Dawsari, pouco ao lado da baliza russa.

71' - GOLO DA RÚSSIA! Acabado de entrar em jogo, Dzyuba ganhou nas alturas, na resposta a um cruzamento de Golovin, e atirou a contar. 3-0 para a Rússia.

70' - Rússia esgotou as substituições: saiu Smolov e entrou Dzyuba.

68' - Remate cruzado de Cheryshev, após mais uma bela jogada individual, agora para a defesa apertada de Al Maiouf.

65' - Cabeceamento de Cheryshev, fraco e para a defesa fácil de Al Maiouf, que agarrou a bola sem problemas.

64' - A Rússia também mexeu: Kuzyaev rendeu Samedov.

64' - Substituição na Arábia Saudita: saiu Abdullah Otayf e entrou Al Muwallad.

60' - Parece que a reação árabe ficou-se pelo lance de há poucos minutos. A Rússia voltou, logo depois, a dominar por completo as operações, como tem sido norma neste duelo.

56' - Quase marcava a Arábia Saudita! Cruzamento tenso de Al Sahlawi para a área russa, com Al Jassim a chegar 'um tudo-nada' atrasado, não conseguindo encostar a bola para o fundo das redes à guarda de Akinfeev.

50' - Início 'tímido' de segundo tempo, com a Rússia a dominar, mas, por agora, sem criar ocasiões. Apesar de ainda faltarem muitos minutos para o apito final, as duas equipas parecem algo conformadas com o 2-0 registado no marcador.

46' - Já se joga a segunda parte! Desta vez, foi a Rússia que saiu a jogar.

Os árabes, por seu lado, estão a sentir enormes dificuldades para mostrar o seu futebol. A equipa foi crescendo com o avançar dos minutos, mas continua sem se aproximar com perigo da baliza de Akinfeev, apesar de um par de boas investidas rápidas pelas alas.

A jogar perante o seu público, a Seleção Russa está a ser, claramente, a melhor equipa em campo. A turma liderada por Stanislav Cherchesov está a criar as melhores oportunidades e a ditar o ritmo do jogo. A vantagem de dois golos ao intervalo justifica-se plenamente.

45 + 2' - Intervalo do encontro! A Rússia recolhe aos balneários em vantagem por 2-0, nesta receção à Arábia Saudita relativa à primeira jornada do grupo A do Mundial'2018.

45' - 2 minutos de tempo adicional nesta primeira parte.

43' - GOLO DA RÚSSIA! Desta vez Cheryshev decidiu bem, deixou dois adversários pelo caminho com um pormenor fantástico antes de rematar com força para ampliar para 2-0.

42' - Boa jogada individual de Cheryshev, que acabou, contudo, por 'perder-se' em fintas, deixando a bola sair pela linha de fundo. A Rússia poderia ter chegado ao segundo golo nesta jogada, já que tinha jogadores soltos de marcação na área.

35' - Apesar de ainda não ter criado uma verdadeira oportunidade, a Arábia Saudita está a crescer no jogo. A equipa de Juan Antonio Pizzi está a melhorar bastante o seu futebol, ganhando confiança com o passar dos minutos, fruto de conseguir ter a bola na sua posse durante mais tempo e, a espaços, no meio-campo russo.

28' - Remate de fora da área de Al Dawsari, muito por cima da baliza russa.

24' - Confirma-se: a contas com problemas musculares, Dzagoev saiu e deu o seu lugar a Cheryshev.

23' - Dzagoev está em dificuldades e parece que vai ter de ser substituído.

20' - A Arábia Saudita não consegue ter a bola em seu poder durante muito tempo, mas está a revelar-se perigosa no momento da transição para o ataque, sempre em alta velocidade.

15' - Rússia perto do segundo, com novo remate de Dzagoev, para o corte importantíssimo de Hawsawi.

12' - GOLO DA RÚSSIA! Marcou Gazinskiy, de cabeça, ele que estava solto de marcação na área árabe aquando do cruzamento de Golovin. Foi o primeiro golo deste Mundial! A Rússia já vence por 1-0.

10' - Remate em esforço de Dzagoev, interceptado pela defesa da Arábia Saudita.

5' - Início de jogo equilibrado, com as duas equipas bem fechadas, mas com aparente vontade de criar situações de perigo. Ainda assim, sinal mais para os russos.

1' - Já rola a bola em Moscovo! Saiu a Arábia Saudita com a posse.

Altura para se ouvirem os hinos das duas Seleções. Primeiro, o da Arábia Saudita e, depois, o da Rússia.

Tem a palavra Gianni Infantino, presidente da FIFA.

Vladimir Putin, presidente russo, profere algumas palavras antes do início do jogo.

Ronaldo Nazário de Lima também está presente na cerimónia.

Já teve início a cerimónia de inauguração deste Mundial. Robin Williams canta enquanto sobem ao relvado do Estádio Luzhniki representantes das 32 Seleções presentes na prova.

Suplentes da Arábia Saudita: Al Owais, Al Mosailem, Hawsawi, Al Harbi, Al Boleahi, Bahbir, Moghawi, Al Khaibari, Kanno, Al Khaibri, Al Muwallad, Mohanad Aseri.

Onze inicial da Arábia Saudita: Al-Maiouf, Alburayk, Os. Hawsawi, Om. Hawsawi, Al-Shahrani, Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam, Al-Shehri, Al-Sahlawi

Suplentes da Rússia: Lunev, Gabulov, Granat, Kudryashov, Semenov, Smolnikov, Cheryshev, Anton Miranchuk, Erokhin, Kuzyaev, Dzyuba, Aleksey Miranchuk.

Onze inicial da Seleção Russa: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinsky, Zobnin, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov

O argentino Néstor Pitana foi o árbitro escolhido para ajuizar esta partida da primeira jornada do grupo A do Campeonato do Mundo de 2018.

Também a Arábia Saudita está longe de atravessar um bom momentos, tendo perdido os seus últimos três encontros particulares de preparação para este Campeonato do Mundo.

A Rússia chega ao seu próprio Mundial num péssimo momento de forma. A Seleção anfitriã já não vence desde outubro do ano passado, quando bateu a República da Coreia por 4-2, já são sete jogos consecutivos sem conhecer o sabor da vitória.

Aqui está o Campeonato do Mundo! Quatro anos depois da última edição, a maior prova de Seleções do planeta está de volta, desta feita, para ser disputada em solo russo. O Rússia-Arábia Saudita é o jogo de estreia deste Mundial'2018, tendo início marcado para as 16h desta quinta-feira (14).