Duelo Ibérico no arranque da caminhada portuguesa

Portugal entra em campo no Mundial 2018 amanhã, frente a Espanha. O jogo marca o início da campanha de ambas as seleções na prova e o jogo é uma das principais atrações da primeira jornada. Existe grande curiosidade no lado espanhol para perceber o comportamento da equipa depois destes últimos dias repletos de polémica. Desde o anúncio de Julen Lopetegui como próximo treinador do Real Madrid, a seleção espanhola tem estado no centro das atenções neste Campeonato do Mundo. A situação acabou com o afastamento de Lopetegui do comando da seleção.

Portugal apresenta-se como campeão da Europa com tudo o que isso significa. A Espanha, fora da polémica, apresenta um conjunto extremamente forte com jogadores de elite mundial.

A história atribuí o protagonismo à seleção espanhola. A “roja” marca presença no seu 10ª Mundial consecutivo. No total dos 35 confrontos entre as equipas a Espanha regista 16 vitórias e apenas 6 derrotas. Lopetegui entrou para o cargo após o Euro 2016 e desde então a seleção espanhola ainda não perdeu. Ou seja, nos últimos 20 jogos a Espanha não conheceu a derrota e marcou em cada um desses jogos (61 golos no total). Por outro lado Fernando Santos, desde o fim do Mundial 2014, só perdeu um jogo oficial até ao momento foi contra a Suiça, na qualificação para o Mundial 2018.

O último jogo entre estas equipas teve lugar no Euro 2012 na meia-final. Portugal foi eliminado nas grandes penalidades. A Espanha segui para a final que acabou por vencer frente à Itália.

Relativamente ao elenco há dúvidas nos dois lados. Quem irá formar o eixo da defesa nacional juntamente com Pepe? Quem será titular:João Mário ou Bruno Fernandes? E quem irá acompanhar Ronaldo na frente de ataque? Será André Silva ou Gonçalo Guedes?

No lado da Espanha há incertezas devido à condição física de Piqué e Carvajal. Na frente de ataque Iago Aspas pode aparecer no lugar de Diego Costa. Rodrigo, o jogador do Valência também é opção.

Os dados estão lançados. O jogo também tem data e horas marcadas. Portugal e Espanha encontram-se amanhã, às 19h00 em Sochi.