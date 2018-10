Os médios Rúben Ribeiro e Rodrigo Battaglia rescindiram com o emblema leonino. Hoje é o último dia para os jogadores do Sporting CP apresentarem as rescisões com justa causa.

Desta forma, Rúben Ribeiro e Battaglia juntam-se a Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Podence e Bas Dost.

Rafael Leão também está perto de rescindir com os leões. A crise que se vive em Alvalade e o assédio do SL Benfica levam o jovem avançado de 19 anos a repensar o futuro.