Anfitriã Rússia goleia Sauditas

O jogo inaugural do Campeonato do Mundo teve abertura musical a cargo do inglês Robbie Williams e da soprano russa Aida Garifullina e 5 golos da parte da equipa da casa, resultado pouco habitual em jogos de abertura de uma fase final de um Mundial.



As substituições começaram logo aos 23' com o russo Alan Dzagoev a abandonar a partida por lesão muscular, numa altura em que já estavam a vencer 1-0, golo marcado por Gazinskii aos 12'. Do banco saltou a solução para o 2-0, antes do intervalo, quando Cheryshev substituiu o lesionado, numa altura em que a Arábia Saudita estava a ter um maior controlo de bola.



Os outros três golos sugiram na segunda parte. Os sauditas ainda tentaram chegar à baliza adversária, mas só duas vezes com algum perigo, uma vez que a inexperiência árabe em campeonatos competitivos, fez-se ser notada.



Aos 71' Golovin cruza para a cabeça de Dzyuba que dá o terceiro para os russos. Os últimos dois foram marcados já no tempo de descontos novamente por Cheryshev, que bisa neste primeiro encontro, aos 91' e aos 93' por Golovin com um tiro certeiro de livre.



A Rússia é assim a segunda seleção a ganhar expressivamente no jogo inaugural de um Mundial, a seguir à Itália que, em 1934, inaugurou com uns 7-1 contra os EUA e é líder do Grupo A, pelo menos até ao jogo de amanhã entre Egito e Uruguai.