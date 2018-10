Miguel Oliveira fica em segundo no GP da Catalunha

Miguel Oliveira terminou o GP da Catalunha, realizado na manhã deste domingo no segundo lugar do pódio. O piloto de Almada, que há duas semanas venceu o GP de Itália, arrancou da 17.ª posição e chegou a liderar na 10.ª volta, mas no final a vitória foi para o francês Fabio Quartararo. O pódio ficou completo com Marquez no terceiro lugar.

Com este resultado, Oliveira permanece na segunda posição do campeonato com 118 pontos, menos um que o atual líder, Francesco Bagnaia que terminou em oitavo lugar. A próxima prova vai disputar-se no dia 1 de julho em Assen, na Holanda.