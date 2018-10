Brasil 1-1 Suíça, em direto: assim foi o final de tarde desinspirado da seleção de Neymar e companhia

Esperemos que tenha gostado, até à próxima!

Assim sendo, a Sérvia lidera o grupo E com 3 pontos, seguida pelo Brasil e Suíça, ambos com 1 ponto. Em último lugar, com 0 pontos, fica a Costa Rica.

A Suíça conquista um importante ponto frente a uma das seleções favoritas à conquista do Mundial, num jogo onde o Brasil bem tentou mas não conseguiu voltar a colocar-se em vantagem no jogo. Uma excelente organização defensiva da turma helvética e uma clara falta de inspiração de Neymar e dos restantes jogadores brasileiros fez com que o jogo culminasse num empate a um. Nos minutos finais, o Brasil carregou e andou perto do golo mas a bola nunca mais voltou a encontrar o fundo das redes de Sommer.

40 anos depois, os cararinhos voltam a não vencer no jogo de estreia num Mundial.

O jogo termina empatado a uma bola, com os golos a serem marcados por Coutinho aos 20 minutos e Zuber, já na segunda parte, aos 50 minutos.

90´+6: Termina a partida na Arena de Rostov, com o Brasil a não ir além de um empate na estreia do Campeonato do Mundo da Rússia frente à Suíça.

90´+4: Grande oportunidade para o Brasil ao cair do pano! Depois de um livre cobrado por Neymar, Coutinho remata para a baliza mas surge um corte verdadeiramente decisivo de Fabian Schär em cima da linha, impedindo o Brasil de passar para a frente do marcador.

90´+1: Depois de um mau alívio da defesa helvética, Miranda atira ao lado da baliza de Sommer. Desta vez, o guardião estava batido e nada poderia fazer.

90`: Vão jogar-se mais 5 minutos adicionais nesta segunda parte.

89´: Em cima do minuto 90, mais um cabeceamento perigoso para o Brasil. Desta vez foi Roberto Firmino, a obrigar Sommer a uma grande intervenção.

88´: Após cruzamento de Willian, Neymar aparece na área para cabecear à figura de Sommer.

87`: Última alteração no jogo, do lado da Suíça. Sai Lichtsteiner e entra Michael Lang.

85´: Arrancada de Neymar pelo corredor esquerdo que faz um passe interior para Coutinho já dentro de área. Akanji, atento, pontapeou a bola para longe aliviando o perigo.

82´: Remate por cima de Firmino depois de uma má abordagem de Lichtsteiner a falhar o corte. Lance perigoso agora para o Brasil.

Números oficiais: 43.109 espectadores na Arena Rostov.

80´: Sai também Seferović, entra Embolo na Suíça.

80´: Última alteração na seleção canarinha, sai Gabriel Jeus e entra Roberto Firmino.

76´: Remate para a bancada de Fernandinho.

75`: Segunda perda de bola consecutiva de Neymar. Até ao momento, jogo muito desinspirado do extremo do PSG.

74´: Queda de Gabriel Jesus na área da Suíça, com vários protestos dos jogadores brasileiros. O árbitro manda jogar e segue o jogo.

73´: Dzemaili, no meio de dois adversários, remata à figura de Alisson.

71´: Sai Behrami e entra Denis Zakaria na selação da Suíça.

70´: Lance perigoso para o Brasil! Philippe Coutinho remata ao lado, depois de uma assistência com classe de Neymar da direita. Uma das melhores oportunidades de jogo para os brasileiros.

68´: Amarelo para Behrami após falta sobre Neymar.

66´: Sai Paulinho, entra Renato Augusto. Segunda alteração de Tite no onze do Brasil.

64´: Neymar ganha no lance individual com Fabian Schär. O defesa suíço travou o brasileiro amarrado o camisola 10 e viu assim cartão amarelo.

O público brasileiro vai puxando pela sua seleção em Rostov. Não está fácil para o Brasil voltar a criar perigo à Suiça, que vai defendendo bem e com segurança, tentando lançar contra-ataques rápidos sempre que possível.

59´: Primeira substituição no Brasil. Sai Casemiro, entra Fernandinho para o seu lugar.

57´: Coutinho remata duas vezes consecutivas contra a defesa suíça. Na sequência do lance, a bola vai parar aos pés de Neymar que remata ao lado da baliza de Sommer, com a bola ainda a sofrer um desvio. Canto para o Brasil.

54´: Behrami está lesionado e precicsa de assistência médica, acabando por sair para fora das quatro linhas.

50´: Canto cobrado por Shaquiri à direita do ataque da Suíça, aparecendo Zuber na área para encostar para o fundo das redes. O médio suíço dá um pequeno empurrão sobre Miranda na área, com o árbitro a não considerar suficiente para anular o golo à turma helvética.

50´: GOOOOOOOOOOOOOLO DA SUÍÇA! ZUBER!

47`: Cartão amarelo para Casemiro depois deste fazer falta sobre Dzemaili, parando assim o contra-ataque suíço.

46´: Logo aos 30 segundos da segunda parte, Dzemaili rematou à baliza de Alisson, mas a bola saiu ao lado.

45`: Recomeça a segunda parte, sem altereções de parte a parte.

A posse de bola acabou igual em percentagem para cada lado, 50%-50%, com o Brasil a rematar por 5 vezes, levando apenas um remate a direção da baliza. A Suíça fez 2 remates, 0 direcionados com a baliza de Alisson.

O Brasil entrou forte tentando impôr um ritmo de jogo elevado, mas os suíços souberem dar conta do recado, não mostrando medo perante o poderio ofensivo brasileiro. O jogo acabou por se ir equilibrando à medida que o tempo foi passando e vale aos canarinhos o momento de inspiração de Coutinho, ao minuto 20, adiantando o Brasil no marcador.

45`+2: Chega ao fim a primeira parte do encontro, com o Brasil a ir para os balneários em vantagem depois de um grande golo de Coutinho à passagem do minuto 20. Volte connosco para a segunda parte!

45´+1: Canto à esquerda do ataque brasileiro cobrado por Neymar com Tiago Silva a aparecer para cabecear no meio de dois defesas suíços. O cabeceamento saiu ligeiramente por cima da barra de Sommer.

45`: Vão ser jogados mais 2 minutos de compensação nesta primeira parte.

43´: Bom envolvimento de Shaquiri no ataque suíço, a tirar o cruzamento pelo lado direito. O cruzamento voltou a ser cortado pela defensiva brasileira.

42`: Depois de uma jogada rápida do Brasil, Akanji desarma Gabriel Jesus dentro de área, evitando perigos maiores para a Suíça.

39`: Zuber recebe a bola dentro de área e no remate a bola embate em cheio no rosto de Tiago Silva. O central brasileiro recuperou passado alguns segundos, sem a necessidade da entrada da equipa médica.

Aos 37 minutos, 52% de posse de bola para o Brasil, contra 48% da Suíça.

33`: Neymar na cobrança de um pontapé de canto faz a bola chegar Gabriel Jesus ao segundo poste cabeceia mal.

31`: Cartão amarelo para Lichtsteiner que puxou Neymar pelo pescoço para parar uma arrancada do brasileiro pelo flanco esquerdo.

28´: Cruzamento de Ricardo Rodríguez: Stephan Lichtsteiner chega mas o lance é desfeito por Marcelo.

24´: Canto para a Suíça marcado por Ricardo Rodríguez, com a defesa do escrete a cortar sem dificuldades.

Philippe Coutinho marca assim o seu primeiro golo em Mundiais, o seu 11º golo ao serviço da seleção brasileira.

19´: Depois de um corte para a entrada da área, o jogador do Barcelona "disparou" um belíssimo remate de pé direito, em arco, colocando a bola fora do alcance de Sommer! Está feito o primeiro para os brasileiros, com um golo fantástico de Coutinho.

19`: GOOOOOOOOOOOOOLO DO BRASIL! Que golaço de Coutinho!

17´: Cruzamento de Gabriel Jesus, depois de boa combinação entre Neymar e Coutinho. Sommer vai ao chão e segura o esférico.

Depois uma boa entrada da Suíça, o Brasil começa agora a carregar e a acercar-se cada vez mais da baliza de Sommer.

14´: Falta de Behrami sobre Neymar em posição central, ainda um pouco distante da entrada da área. Na cobrança, Neymar rematou contra a barreira helvética.

11´: Lance muito perigoso para o Brasil! Depois um bom trabalho de Coutinho, que jogou para Neymar cruzar dentro de área, Paulinho rematou com a bola a passar a rasar o poste esquerdo da baliza de Sommer, que ainda toca na bola e faz uma grande defesa. Quase golo dos canarinhos.

10´: Corte de Danilo pela linha lateral, perante a pressão de Zuber.

5`: Cruzamento/remate de Willian, com a bola a passar toda a área suíça sem sofrer qualquer desvio. Lançamento para a Suíça.

3´: Primeiro aviso da Suíça, com um bom cruzamento de Shaquiri para Dzemaili surgir na área a rematar por cima!

1´: Disputa intensa entre Miranda e Seferović, com o suíço a ganhar lançamento.

19:01: Rola a bola na Arena Rostov! Começa o Brasil com a bola.

18:55: Ouvem-se os hinos no estádio. Primeiro, o hino da seleção canarinha, seguido pelo da seleção suiça.

18:45: Tudo a postos na Arena de Rostov, com as equipas a recolherem aos balneários.

18:15: Já Vladimir Petković, técnico dos suíços, tem no banco: Yvon Mvogo, Roman Burki, Nico Elvedi, Michael Lang, Johan Djourou, François Moubandje, Gelson Fernandes, Denis Zakaria, Remo Freuler, Embolo, Mario Gavranovic e Josip Drmic.

18:12: Tite, treinador dos brasileiros, tem à sua disposição no banco de suplentes os seguintes jogadores: Cássio, Ederson Moraes, Fágner, Pedro Geromel, Marquinhos, Filipe Luís, Fernandinho, Renato Augusto, Fred, Taison, Roberto Firmino e Douglas Costa.

18:10: Do lado dos suíços, o onze titular é o seguinte: Sommer; Ricardo Rodríguez, Akanji, Fabian Schär, Lichtsteiner; Xhaka, Behrami, Shaquiri, Zuber, Džemaili; Seferović.

18:08: O Brasil vai alinhar com Alisson; Danilo, Miranda, Tiago Silva, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Willian; Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus.

18:07: Já há onzes inciais!

18:05: No outro jogo do grupo, a Sérvia venceu a Costa Rica por 1-0 e lidera provisoriamente o grupo E.

18:00: Boa tarde a todos! Estamos em direto com os olhos postos no Mundial da Rússia, para acompanhar o jogo entre Brasil e Suíça, o primeiro das duas seleções no grupo E.