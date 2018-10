Bélgica derrota Panamá com bis de Lukaku

Em jogo referente à primeira jornada do Grupo G do Mundial 2018, a Bélgica derrotou o Panamá por 3-0. Os panamenhos ainda conseguiram travar os ataques belgas na primeira parte, mas acabaram por cair aos pés da Bélgica no segundo tempo.

Na primeira parte, o Panamá limitou-se a conter a ofensiva belga. Apesar dos múltiplos ataques promovidos pelos europeus, o guardião Jaime Penedo esteve à altura do desafio e manteve a baliza do Panamá protegida.

Por outro lado, no segundo tempo, a Bélgica desbloqueou o jogo com um grande golo de Mertens. Aos 47', o médio belga aproveita um ressalto e remata de primeira para o fundo das redes do Panamá.

Aos 69', Romelu Lukaku cabeceia uma bola cruzada por De Bruyne e amplia a vantagem da sua equipa para 2-0. Momentos depois, o avançado do Manchester United marca o terceiro da Bélgica num confronto cara-a-cara com o guarda-redes adversário.

O jogo terminou com a Bélgica a triunfar por 3-0.

No próximo sábado, pelas 13h, a formação de Roberto Martínez defronta a Tunísia. Por outro lado, o Panamá e a Inglaterra têm encontro marcado para domingo, pelas 13h.