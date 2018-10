Uruguai vence e já está nos oitavos

A Seleção Uruguaia garantiu, na tarde desta quarta-feira, o apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de 2018, depois de bater a Arábia Saudita, por 1-0.

Tal como já tinha acontecido na ronda inaugural, a equipa orientada por Óscar Tabárez venceu pela margem mínima. Desta vez, o golo foi da autoria de Luis Suárez, à passagem do minuto 23. O avançado do Barcelona surgiu de forma oportuna na área adversária para encostar para o fundo das redes à guarda de Moha Al Owais, na sequência de um pontapé de canto.

Suárez que, de resto marcou o seu 52º golo pelo Uruguai numa partida bastante especial para ele, na qual alcançou a 100ª internacionalização pelo seu país.

Com este resultado, o conjunto sul-americano passou a somar os mesmos 6 pontos que a Rússia, que está na liderança do grupo A do Mundial. As duas Seleções, que têm encontro marcado para a próxima segunda-feira (25), já carimbaram o passaporte para os oitavos, mas têm ainda por disputar o primeiro lugar do grupo.

Egito e Arábia Saudita, por outro lado, continuam com zero pontos e já não têm quaisquer hipóteses de seguirem frente, à entrada para a última jornada da fase de grupos deste Campeonato do Mundo.