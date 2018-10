Grupo G: Bélgica e Inglaterra goleiam e apuram-se para os "oitavos"

As seleções belga e inglesa garantiram, este fim-de-semana, a presença nos oitavos de final do Mundial 2018. As duas formações venceram os respetivos encontros frente à Tunísia, por 5-0, e ao Panamá, por 6-1.

Hazard em destaque frente à Tunísia

No sábado, Moscovo foi palco do confronto entre a Bélgica e a Tunísia. Os belgas entraram melhor na partida, inaugurando o marcador aos seis minutos de jogo, por intermédio de Eden Hazard. O avançado do Chelsea marcou através de uma grande penalidade.

Momentos depois, Romelu Lukako marca o segundo da Bélgica com um remate cruzado para o fundo das redes adversárias. Contudo, aos 18', a Tunísia reduz a desvantagem para 2-1, através de um cabeceamento certeiro de Dylan Bronn.

Antes do apito para intervalo, Lukako bisa na partida e aumenta a vantagem da sua equipa para 3-1. O avançado do Manchester United aproveitou da melhor forma uma assistência de Hazard e rematou por cima do guardião da Tunísia para o fundo das redes.

No segundo tempo, a Bélgica volta a dominar a partida. Aos 51', Hazard finta o guarda-redes adversário e bisa no encontro. Ao cair do pano, a Bélgica faz o 5-1 com um remate de primeira de Michy Batshuayi. Nos descontos, a Tunísia ainda consegue reduzir a desvantagem para 5-2, por intermédio de Wahbi Khazri, que remata à entrada da pequena área.

Hat-trick de Harry Kane no encontro entre Inglaterra e Panamá

O estádio Nizhny Novgorod recebeu, este domingo, o jogo entre a Inglaterra e o Panamá. A seleção britânica entrou a marcar na partida. Aos oito minutos de jogo, Stones sobe ao terceiro andar e marca o primeiro da sua equipa.

Pouco depois, aos 22', Harry Kane não vacila e converte uma grande penalidade em golo. Aos 36', Lingard marca um grande golo à entrada da área, encaixando a bola na "gaveta" superior direita da baliza do Panamá.

Antes do apito para intervalo, a Inglaterra marca mais dois golos. Stones bisa na partida ao cabecear uma bola proveniente de um ressalto. Já em período de compensação, Harry Kane marca novamente de grande penalidade.

Na segunda parte, os ingleses voltam a dominar a partida. Aos 62', Harry Kane marca o sexto golo dos europeus de forma caricata. A bola é rematada de fora da área por Lingard e bate no calcanhar do avançado do Tottenham, traindo Jaime Penedo, guardião panamenho.

Aos 78', o Panamá marca o seu primeiro golo de sempre em campeonatos do mundo, por intermédio de Felipe Baloy. O defesa panamense remata a bola de primeira para o fundo da baliza de Pickford.

O jogo terminou com a Inglaterra a triunfar por 6-1.

Inglaterra x Bélgica

Com estas vitórias, a Inglaterra e a Bélgica somam igualmente seis pontos no Grupo G e garantem, desta forma, a passagem aos oitavos de final da competição. As duas seleções defrontam-se esta quinta-feira, pelas 19h, no estádio Kaliningrad, para disputar o primeiro lugar do grupo.