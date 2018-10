Pepe: «Temos a humildade de reconhecer que este jogo é extremamente importante, vai ser um jogo de muita entrega e muita luta.»

Com meio pé nos oitavos de final, o técnico Português garante que tudo farão para derrubar a última muralha e rumar aos oitavos de final.

O jogador Pepe partilhou da mesma opinião acrescentando que tal como em todos os jogos, iria existir em campo muita entrega e muita luta.

«Será acima de tudo um jogo de superação que é isso que Portugal demonstra em cada jogo»

Impune não poderia passar a amizade dos Portugueses para com Carlos Queiroz que é atualmente selecionador do Irão, quando questionado sobre esse facto, Pepe, deixou claro que, primeiramente Portugal iria defrontar o Irão.

«Primeiramente nós vamos defrontar o Irão isso é o mais importante, vamos encarar esse jogo com muito espírito, vontade de vencer e companheirismo, é esse um dos pontos fortes que nós temos, sermos solidários e sermos nós próprios.»

«De Tudo faremos para honrar o nosso povo.»

À mesma questão respondeu Fernando Santos, que deixou claro que a amizade permaneceria com a diferença de que iriam defender seleções distintas.

«Somos amigos há 35 anos e vamos continuar a ser, mas amanhã a nossa amizade fica um bocadinho de lado. O meu colega vai estar a defender o Irão, ele é um grande profissional».

Fernando Santos manteve sempre presente a ideia de que iriam estar em campo duas grandes equipas merecedoras do passaporte de passagem aos oitavos de final.

«Observei todos os jogos do Irão na qualificação e fiquei com a certeza da qualidade da equipa", disse. "É uma equipa muito organizada, experiente, com jogadores que jogam na Europa".

«Temos ambos condições para chegar aos oitavos de final. Ambos queremos muito isso. Vamos tentar provar em campo que temos qualidade e capacidade para vencer. Sabemos muito bem das dificuldades, pois o Irão é uma excelente equipa. Será um jogo muito duro, mas acredito que podemos chegar aos oitavos de final», conclui.

O Luso Brasileiro partilhou a mesma opinião do técnico Português relembrando a excelente prestação dos Iranianos de Carlos Queiroz na fase de grupos do apuramento.

«O Irão é muito bem organizado, estrategicamente forte, com jogadores de qualidade e com experiência em campeonatos europeus, e estão pela segunda vez consecutiva no campeonato do Mundo. Mostraram as suas capacidades com Marrocos e Espanha, com duas belíssimas exibições.»,disse.

Portugal divide com 4 pontos o primeiro lugar do grupo B com a seleção Espanhola comandada pelo recém empossado Fernando Hierro bastando um empate para colocar a seleção das Quinas nos oitavos de final.