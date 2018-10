GRUPO B: Empate com susto no final mas com objetivo cumprido

Portugal não foi além de um empate no jogo contra o Irão que fechava a fase de grupos. A seleção comandada pelo português Carlos Queiroz procurava uma vitória que permitisse o apuramento do Irão para os oitavos de final. Por outro lado, o empate era suficiente para Portugal garantir, no mínimo, o segundo lugar no grupo B.

João Moutinho, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes foram substituídos por Adrien Silva, Quaresma e André Silva, respetivamente, no 11 inicial da seleção de Fernando Santos.

Portugal entrou forte no jogo e dominou a primeira meia hora. Apesar de não ter havido oportunidades claras de golo, a seleção das quinas deteve a posse de bola e a iniciativa atacante. Na fase final da primeira parte o jogo tornou-se mais dividido. Já em cima do intervalo, Ricardo Quaresma, partindo da ala direita rematou em trivela e inaugurou o marcador. O gesto técnico do extremo português é notável.

Já na segunda parte, ao minuto 52, Cristiano Ronaldo foi derrubado na área e, após consultar o VAR, o árbitro assinalou grande penalidade. O capitão português rematou permitindo a defesa do guardião iraniano.

Em desvantagem, o Irão procurou atacar mais o que levou a um jogo mais equilibrado que na primeira parte. Na parte final do encontro, os jogadores iranianos protestaram por um alegado toque da bola no braço de Cédric dentro da área de portuguesa. O árbitro consultou o VAR e assinalou a pena máxima. Ansarifard restabeleceu a igualdade no marcador ao minuto 93.

Os últimos minutos de jogo foram de muito sofrimento para a seleção portuguesa devido às investidas do Irão à procura do golo que os colocaria nos oitavos de final.

O jogo terminou 1-1 e Portugal terminou o grupo B em segundo lugar, somando 5 pontos. No outro jogo do grupo a Espanha empatou 2-2 com Marrocos e terminou com os mesmos 5 pontos que a seleção portuguesa. No entanto a La Roja termina em primeiro porque tem mais golos marcados.

Com esta conjugação de resultados, Portugal vai defrontar o Uruguai no próximo sábado às 19h00 nos oitavos de final da competição.