Uruguai fica com a liderança

Ao início da tarde desta terça-feira, a Seleção Uruguaia assegurou o primeiro lugar do grupo A do Mundial. O conjunto sul-americano goleou a Rússia, por 3-0, e ficou com nove pontos, mais três que os anfitriões, que terminaram o grupo na segunda posição.

Luis Suárez (aos 10 minutos de jogo), um auto-golo de Denis Cheryshev (23') e Edinson Cavani (90') deram o triunfo aos uruguaios, que venceram os primeiros três jogos deste Campeonato do Mundo.

Agora, e depois de uma fase de grupos praticamente perfeita, segue-se Portugal, nos oitavos de final. Poucas horas depois do Uruguai-Rússia, a Equipa das Quinas empatou, a uma bola, com o Irão, e também carimbou o passaporte para a próxima fase da prova, como segunda classificada do grupo B.

No outro jogo do grupo, entre duas Seleções que já estavam eliminadas, o Egito começou a ganhar com um golo de Mohamed Salah (22'), mas acabou por deixar escapar a vitória para a Arábia Saudita, que ainda marcou por intermédio de Salman Al Faraj (45', de grande penalidade) e Salem Al Dawsari (90'), para vencer por 2-1.