Polémico Mihajlovic vai ser afastado

O treinador contratado por Bruno de Carvalho não vai ser mantido em funções depois da destituição do antigo presidente pela Assembleia Geral realizada no sábado passado. Mihajlovic foi contratado e apresentado no passado dia 18 como técnico dos leões após a saída de Jorge Jesus para o Al-Hilal.