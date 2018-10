GRUPO E: Dia das decisões

Esta quarta-feira, às 19h00 vamos descobrir quem segue em frente no Grupo E. Os resultados dos jogos entre a Sérvia vs Brasil e Suiça vs Costa Rica ditarão quem marcará presença nos oitavos e quem, à semelhança da Costa Rica, ficará pelo caminho.

A seleção brasileira lidera o grupo com 4 pontos, os mesmos que a Suiça. A Sérvia surge atrás com 3.

Estas são as contas para a qualificação:

Sérvia: Precisa obrigatoriamente de vencer o jogo frente ao Brasil

Brasil: Vitória e empate garantem a qualificação. Mesmo saindo derrotado no embate frente à Sérvia, o Brasil pode passar no caso de a Suiça perder com a Costa Rica e mantiver a vantagem na diferença de golos.

Suíça: Situação idêntica à brasileira. Vitória e empate garantem a qualificação. Em caso de derrota frente à Costa Rica, a Suiça tem de esperar que a Sérvia vença o Brasil por vários golos de diferença, isto para na igualdade pontual com a seleção brasileira ficar à frente pela diferença de golos.

As contas estão feitas, resta-nos esperar pelo resultado final.