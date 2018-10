Grupo E: Brasil e Suíça avançam para os oitavos

Às 19h00 de Portugal Continental (27/06) tiveram início os jogos Sérvia x Brasil e Suíça x Costa Rica. Os resultados destes jogos eram fundamentais para ditar quem passaria para os oitavos e quem iria ficar pelo caminho.

O Brasil apresentou o seu 11 de gala no embate com a Sérvia. A equipa de Tite perdeu Marcelo à passagem do minuto 10. Foi substituído por Filipe Luís. Pouco depois da meia hora de jogo, Paulinho apareceu na cara do guarda-redes sérvio e levantou a bola para inaugurar o marcador. Destaque para a assistência fantástica de Coutinho.

A seleção canarinha foi superior e acabou por aumentar a vantagem já na segunda parte. Num canto batido por Neymar, Thiago Silva apareceu no primeiro poste para fixar o resultado no 2-0. Com esta vitória o Brasil garantiu a passagem aos oitavos, bem como o primeiro lugar no Grupo E.

O outro jogo do grupo colocou frente a frente a Suíça e a Costa Rica. A seleção de Oscar Ramirez já não tinha qualquer hipótese de qualificação mas fez frente à Suíça nesta ultima jornada do Grupo E.

À meia hora de jogo, a Suíça adiantou-se no marcador. Dzemaili, sozinho no centro da grande área, fuzilou as redes defendidas por Keylor Navas.

Aos 10 minutos da segunda parte a Costa Rica chegou ao empate. Waston cabeceou a bola para restabelecer a igualdade.

O jogo teve diversas oportunidades para ambos os lados. Já em cima do minuto 90, a Suíça volta a adiantar-se no marcador. Drmic rematou de primeira uma bola dentro da área. A vantagem suiça não durou muito tempo. No último minuto da compensação Bryan Ruiz converteu um penalti fixando o resultado em 2-2. A Suiça segue para os oitavos de final.

Classificação final do Grupo E:

1º Brasil – 7 pontos

2º Suiça – 5 pontos

3ª Sérvia – 3 pontos

4º Costa Rica – 1 ponto