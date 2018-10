Miguel Oliveira terminou em sexto lugar o GP da Holanda que se realizou esta manhã em Assen. O piloto português partiu da 17.ª posição da grelha de partida conseguindo recuperar vários lugares na primeira volta mas acabou por terminar no sexto posto.

Com este resultado, Oliveira continua em segundo lugar no campeonato com 128 pontos, distanciando-se do primeiro ocupado por Francesco Bagnaia que tem 144 pontos e que venceu esta prova.