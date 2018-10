Os regressos a Alvalade

As agressões no centro de estágios ocorreram em maio, na semana da final da taça de Portugal, e, após o término de todas as competições da época 2017/2018, foram nove os jogadores que pediram a rescisão dos seus contratos ao clube leonino. Entre eles estão os capitães Rui Patrício e William Carvalho, Bas Dost, Bruno Fernandes, Ruben Ribeiro, Rafael Leão, Rodrigo Battaglia, Gelson Martins e Daniel Podence.



Antes do início do Mundial da Rússia, o guarda-redes português, já estava ligado aos ingleses do Wolverhampton, comandados pelo ex-treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santos. Por sua vez, William Carvalho, só após a eliminação de Portugal da competição, é que confirmou a sua viagem para Espanha, onde representará o Bétis.



Já Daniel Podence rumou à Grécia para alinhar pelo Olympiacos. O jogador esteve emprestado ao Moreirense FC durante meia época, altura em que o Sporting reintegrou todos os jogadores emprestados a este clube na equipa principal.

Gelson Martins, segundo se consta, poderá estar perto de assinar contrato com os colchoneros, uma vez que o clube de Madrid, estará junto da FIFA a tentar perceber os termos da possível contratação do português, após a rescisão unilateral com o Sporting.



Battaglia e Rafael Leão poderão estar de regresso ao clube, uma vez que Sousa Cintra está a tentar negociar com os seus empresários.

Já confirmado para a próxima época está Bruno Fernandes que foi apresentado, viu o seu contrato estendido por mais um ano e o seu salário aumentado, apesar do atual presidente da SAD afirmar que não.

Quem poderá ver o seu salário aumentado para o dobro será o holandês Bas Dost, um dos agredidos com mais gravidade em Alcochete. Segundo se aponta, o negócio estará por horas, e o avançado deverá ser confirmado ainda na tarde desta quinta-feira.



Ainda sem clube está Ruben Ribeiro. O jogador portuense estará indicado ao turcos do Rizespor, que terão oferecido à SAD do Sporting 700 mil euros, mas que terá sido recusado, uma vez que Sousa Cintra fixou em 2 milhões a base da negociação pelo jogador português.