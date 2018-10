The Best: Ronaldo nomeado, Neymar... de fora

A FIFA divulgou, durante a tarde desta terça-feira, os nomeados para a conquista do prémio The Best, numa lista onde o capitão da seleção nacional e agora jogador da Juventus, Cristiano Ronaldo, se encontra inserido.

Por oposição, fora desta lista fica uma baixa de peso, visto que Neymar não foi um dos nomes divulgados pelo órgão que tutela o futebol mundial para a conquista deste troféu.

Para além do astro português, há mais nove nomes que se juntam ao avançado da seleção na luta por este prémio. São eles:

Kevin de Bruyne (Manchester City, Bélgica);

Antoine Griezmann (Altético de Madrid, França);

Eden Hazard (Chelsea,Bélgica);

Harry Kane (Tottenham,Inglaterra);

Kylian Mbappé (PSG, França);

Lionel Messi (Barcelona, Argentina);

Luka Modric (Real Madrid,Croácia);

Mohamed Salah (Liverpool, Egito);

Raphael Varane (Real Madrid,França).

A atribuição do troféu está marcada para dia 24 de setembro, numa gala da FIFA a decorrer em Londres.