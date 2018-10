80.ª Volta a Portugal: Uma edição mais espetacular

A 80.ª Volta a Portugal Santander realiza-se entre 1 e 12 de agosto e vai de novo do norte ao sul do país.

A prova arranca esta quarta-feira com um prólogo em Setúbal de apenas 1800 metros, seguem-se depois uma chegada ao Algarve e a passagem pelo interior alentejano com final em Portalegre.

Este ano a prova volta a ter uma chegada em plena Serra da Estrela. A etapa rainha surge ao 5º dia e ditará a primeira separação de forças, com passagem pela torre e meta no alto das Penhas da Saúde.

As decisões deverão ficar para os dois últimos dias. A penúltima etapa promete grandes dificuldades com três contagens de primeira categoria na chegada à Senhora da Graça, enquanto os últimos 17km da Volta serão percorridos num contra-relógio individual em Fafe.

Os principais candidatos à vitória são Raul Alarcón que dominou a edição do ano passado e Gustavo Veloso vencedor da prova em 2014 e 2015, dois espanhóis da W52/FCPorto.

Joni Brandão do Tavira/SportingCP parece ser o português com mais fortes hipóteses de lutar pela vitória, numa equipa que conta ainda com o espanhol Alejandro Marque vencedor em 2013.

A Efapel apresenta Sérgio Paulinho como principal figura mas corre por fora no que a favoritismo à vitória final diz respeito.