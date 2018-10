Miguel Oliveira vence na Rep. Checa e passa a liderar Mundial

O português Miguel Oliveira (KTM) esteve este domingo em destaque ao vencer o Grande Prémio da República Checa em Moto2, assumindo a liderança do Mundial após dez provas.

O piloto de Almada assegurou o triunfo numa emocionante última volta, em luta direta com o italiano Luca Marini (Kalex).

"Sabia que tudo se ia decidir na última volta, nas últimas curvas. Sentia-me no meio de uma sanduíche italiana, ou melhor, numa pizza. Acabámos na frente, estou muito contente pela equipa", disse Miguel Oliveira após o final da corrida.

Com este resultado Miguel Oliveira chega à liderança do campeonato, detendo mais dois pontos que Francesco Bagnaia, terceiro no dia de hoje.

A próxima prova será no Red Bull Ring na Áustria, a 12 de agosto.