Primeiro passo rumo à Champions

A segunda posição no campeonato nacional do ano passado, colocou as águias na terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League. O sorteio ditou um confronto com os turcos do Fenerbahçe e, quem sair vencedor, terá ainda de jogar um play-off para garantir a presença na fase de grupos da mais prestigiada prova internacional, a nível de clubes. A entrada na liga milionária poderá render aos cofres da luz cerca de 40 milhões de euros.

Numa pré-temporada de altos e baixos, Rui Vitória ainda não terá definido um “onze” base para o Benfica. Existem algumas dúvidas, derivadas de possíveis movimentações do mercado. Jonas não está convocado para a partida contra a equipa turca. O avançado brasileiro poderá estar de saída do Benfica.

A última vez que ambas equipas se defrontaram foi na meia-final da Liga Europa, em 2012/13. Os turcos venceram a primeira mão em casa por 1-0. No segundo jogo, na Luz, o Benfica garantiu a presença na final com um vitória por 3-1, com dois golos de Cardozo.

Vlachodimos deverá ser o dono da baliza encarnada. Grimaldo e André Almeida serão os laterais. No centro da defesa Jardel e Rúben Dias são os favoritos à titularidade, no entanto, Conti também é um possibilidade. O meio campo será composto por Fejsa, Pizzi e o jovem Gedson Fernandes. O jovem médio foi impedido de participar no Europeu de sub-19 para integrar a pré-época da equipa principal do Benfica. Salvio e Cervi estarão nas alas enquanto no centro do ataque pode surgir Ferreyra ou Castillo.

Quem sair vencedor desta eliminatória irá defrontar o vencedor do embate entre o PAOK e o Spartak de Moscovo.

O jogo está marcado para esta terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, com lotação esgotada.