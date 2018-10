Destaque da Terceira Divisão Portuguesa, ex-promessa do Fluminense é comprado pelo Benfica

Prática comum no clube, o Benfica segue atento a jogadores que podem ter um grande futuro a médio prazo. Jovens talentos que acabam nos clubes secundários das águias, tanto no sub-19, na equipe B (que joga a Segunda Divisão) e no recém-projetado sub-23. E é nesse último exemplo que figurará o jovem João Victor. Observado pelos olheiros encarnados enquanto jogava a Terceira Divisão de Portugal, o jogador que atua como atacante foi comprado do modesto Fafe, clube de uma cidade distrital de Braga. O preço da transferência não foi divulgado oficialmente e a imprensa diverge em valores que vão dos 100 aos 500 mil euros.

De Petrópolis, João Victor possui nacionalidade portuguesa e deixou o Fluminense para jogar no Fafe justamente nesta temporada. Utilizado apenas na reta final da Terceira Divisão por lá, o jogador chamou a atenção de imediato. Algo comentado pelo próprio clube, que no comunicado da venda falou ter recebido propostas "várias equipes de renome", com o Benfica a ter o maior sucesso.

No tricolor das Laranjeiras, João Victor ficou de 2013 a 2017, passando pelas categorias sub-13 até o sub-17. Anteriormente, ele teve uma passagem no Carangola FC, time de sua cidade que atua na revelação de jovens valores.