Rafael Leão já oficial em França

O jogador sai assim a custo zero de Alvalade, devido à rescisão após os incidentes em Alcochete, e vai originar mais uma queixa na FIFA pela parte do ex-clube. Tal como aconteceu com Rui Patrício, Podence e Gelson. Por agora, Sousa Cintra, só lamenta a saída do jogador e o desinteresse por parte do pai e do empresário em que Leão permanecesse com o leão ao peito.

Em comunicado, a equipa francesa, revela-se muito contente pela decisão de Rafael em alinhar pelas cores do Lille, tendo em conta que teria muitas outras boas equipas interessadas nele. O avançado acrescentou que seria "impossível recusar este desafio" e que está certo que poderá evoluir muito com a experiência.

Com apenas 19 anos, o avançado, junta-se assim a mais três portugueses que defendem as cores do clube francês: José Fonte, Xeka e Edgar Ié.