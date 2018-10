Jonas poderá estar de saída

O avançado brasileiro, segundo se consta, poderá estar de saída do SL Benfica para rumar à Arábia Saudita. Uma das equipas será a do Al-Hilal, do ex-técnico encarnado. Jesus já tinha avançado que gostaria de contar com o brasileiro na sua equipa, mas o Al-Nassr está no meio das negociações e, ao que parece, poderá levar o jogador, uma vez que lhe oferece 5,2 milhões de euros líquidos por uma época.

O clube da luz terá tentado renovar com Jonas, mas ainda sem sucesso. Este admitiu que terá uma proposta mais aliciante de uma equipa da Arábia e que aos 34 anos já não poderia dar o mesmo rendimento que o clube merece para esta nova temporada e ao qual tem vindo a habituar os adeptos. O presidente poderá ter cedido à vontade de sair, desde que o interessado pagasse a cláusula de cinco milhões.

Vieira está disposto a aumentar o salário para 2,2 milhões, longe dos 5,2 oferecidos na Arábia. Só falta mesmo a Jonas decidir onde quer jogar na temporada de 2018/2019.