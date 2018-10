Volta: Domingos Gonçalves vence sexta etapa

O campeão nacional de fundo Domingos Gonçalves, ciclista da Rádio Popular-Boavista, venceu a 6.ª etapa da Volta de Portugal, destacando-se do grupo dos favoritos na subida a Torneiros, a 20km do final, cortando a meta com uma vantagem de 19 segundos para o norueguês Krister Hagen e para o português Daniel Mestre.

O camisola amarela Raul Alarcón, chegou integrado no grupo e conservou a liderança. Detém 52 segundos de avanço sobre Jóni Brandão e 1m41s em relação a Vicente García de Mateos.

Corre-se esta quinta-feira a sétima etapa, que liga Montalegre a Viana do Castelo, com meta no Santuário de Santa Luzia, uma contagem de montanha de terceira categoria.