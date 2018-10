'Let the games begin'

Será já nesta sexta-feira (10) que Benfica e Vitória de Guimarães protagonizarão o arranque de mais uma edição do campeonato nacional de futebol. O encontro, que será disputado no Estádio da Luz, está marcado para as 20h30.

A receção da turma de Rui Vitória à de Luís Castro irá assinalar, portanto, o pontapé de saída em mais uma Liga NOS, que, neste primeiro dia de competição, terá apenas um jogo.

O FC Porto irá estrear-se no sábado (12), no Dragão, diante do Desportivo de Chaves. No dia seguinte, entrará em cena o outro candidato ao título, o Sporting, com uma visita a Moreira de Cónegos.

Domingo ficará marcado ainda pelos jogos dos 'retornados' Nacional (visita ao Sporting de Braga) e Santa Clara (deslocação ao terreno do Marítimo), as duas equipas que garantiram a subida ao primeiro escalão do futebol português na última época.

Este é o calendário completo da 1ª jornada da Liga NOS 2018/19:

Sexta-feira (10)

Benfica 20:30 V. Guimarães

Sábado (11)

V. Setúbal 16:30 Desp. Aves



Tondela 19:00 Belenenses SAD

FC Porto 21:00 Chaves

Domingo (12)



Marítimo 16:00 Santa Clara



Feirense 16:00 Rio Ave



Moreirense 18:30 Sporting

Braga 20:30 Nacional

Segunda-feira (13)

Portimonense 20:15 Boavista