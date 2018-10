Miguel Oliveira faz 2.º lugar no GP da Áustria

Numa corrida decidida na última curva, o piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou em 2.º lugar o GP da Áustria em Moto2.

A luta pela vitória foi exclusivamente a dois com o italiano Francesco Bagnaia (VR46), praticamente desde o início da corrida.

Bagnaia conseguiu levar a melhor na última curva do circuito, após travagem tardia de Oliveira que acabava de recuperar a liderança.

Com este resultado, Miguel Oliveira desce para segundo lugar no campeonato mas a apenas 3 pontos do líder Bagnaia, com muito campeonato pela frente.