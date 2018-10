O tudo ou nada para o Benfica

Phillip Cocu, o treinador da equipa de Istambul, na conferência de imprensa que antecede o jogo, considerou que o jogo vai ser decidido nos detalhes porque contra uma equipa como a do Benfica, "são os detalhes que decidem qual é o melhor", confessou o técnico.

Os turcos asseguram que este jogo vai ser muito mais ofensivo do que aquele que aconteceu na luz. O guarda-redes, Demirel, explicou ainda que o "Benfica não pressionou muito nem criou muitas difculdades", apesar da vitória com um golo de Cervi. O guardião adiantou ainda que o jogo desta terça seria diferente, uma vez que vão jogar de forma diferente e vão ser mais ofensivos.

Por outro lado, os encarnados, procuram a primeira vitória em solo turco para assim passarem à fase seguinte da competição e garantirem lugar na fase de grupos. Rui Vitória garante que vai à Turquia para vencer, mas sempre com "o máximo respeito pelo adversário". Adianta ainda que não vão tentar "segurar o resultado", o pretendido é mesmo "chegar ao golo". Quanto à ausência de Jonas, o técnico apenas disse que as questões contratuais estão resolvidas e que a falha se deve a uma lesão no último treino.

Slimani também não irá poder jogar, uma vez que a UEFA recusou o pedido do Fenerbahçe para a sua utilização. O argelino teria que estar na lista enviada antes da primeira mão para este órgão. Como tal, ficará de fora, apesar de já ter sido apresentado e de ter feito dois treinos com a equipa da casa.

O jogo do tudo ou nada para o Benfica irá ser decidido no estádio Sükrü Saracoglu, em Istambul, nesta terça-feira, pelas 19h (hora de Portugal).