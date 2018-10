Sporting prepara receção ao Setúbal

A equipa de Alvalade vem de uma vitória sobre o Moreirense por 3-1 na primeira jornada, assim como os sadinos que venceram em casa o Desportivo das Aves por 2-0.

Envoltos da polémica que sucede este jogo, José Peseiro, afirma que a equipa apenas está focada no jogo, "nós jogamos amanhã com o Vitória de Setúbal, é nisso que estamos focados", afirmou o técnico.

Na conferência de imprensa, adiantou que Salin vai estar na baliza, para "não haver especulações". De fora ficam Bruno César, por lesão, e Viviano, por opção técnica. O treinador dos verdes e brancos, deixou ainda elogios a Lito Vidigal, pois acrescenta "intensidade, agressividade que coloca no jogo e nas equipas".

Já a equipa do Sado, tem todos os jogadores à disposição para este jogo. Lito Vidigal, diz saber que em termos de orçamento, o Sporting tinha vantagem, pois é "um dos clubes com maior orçamento no futebol português". O segredo é serem "organizados, inteligentes, coletivos e extremamente ambiciosos".

Tendo em conta toda a controvérsia em torno do adversário, o treinador, espera uma equipa forte, pois só "um clube como o Sporting é que ultrapassa todos os problemas". Também este deixou elogios a Peseiro, tendo em conta que é "um bom treinador, por isso, é que está no Sporting" e admite que vão "encontrar muitas dificuldades", mas acredita que vão ultrapassá-las.

Sadinos e sportinguistas tentam conquistar mais três pontos para juntar aos três que já têm. O jogo vai ter lugar este sábado, pelas 21h, no Estádio José Alvalade.