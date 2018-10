Benfica vence Boavista por 2-0 antes do derby na Luz

Na visita ao Bessa, o Benfica apresentou-se este sábado no seu habitual 4-3-3, sem Jonas e Castillo lesionados e Ferreyra a regressar à titularidade.

Numa primeira parte equilibrada e jogada a alta intensidade, foi na sequência de uma atrapalhação do defesa boavisteiro Carraça, que aos 35 minutos Ferreyra aproveitou e fez com classe o primeiro golo da partida. Foi a sua estreia a marcar pelos encarnados.

Na segunda parte o jogo foi mais desequilibrado, com o Benfica a controlar melhor a partida resultado de um Boavista com menor intensidade do seu pressing. Seria novamente após um erro defensivo que Salvio, após rasgo em velocidade, assistiu aos 62 minutos El Comandante Pizzi para este selar o resultado final.

Para as águias segue-se a eliminatória frente ao PAOK, que vale o acesso à milionária Liga dos Campeões e pelo meio, o derby na Luz frente ao Sporting.