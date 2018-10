Corchia confirmado na Luz

O Benfica anunciou este domingo a chegada de Sebastian Corchia por empréstimo do Sevilha. O lateral direito vem preencher o espaço deixado por Ebuehi, que vai estar parado vários meses devido a lesão.

Corchia tem 27 anos e chega ao clube da luz depois de ter representado o Sochaux, Lille e Sevilha. Sem espaço no plantel andaluz, o lateral francês vem “lutar” com André Almeida por um lugar no lado direito da defesa encarnada.

Na sessão de apresentação, o novo jogador do Benfica afirmou que: "disse logo ao meu agente que estava muito interessado em vir para o Benfica, porque é o maior Clube de Portugal, um emblema enorme, com todas as condições. Tem um estádio enorme, adeptos magníficos e é um clube ganhador. Ganhar títulos é muito importante. Foi uma escolha fácil. É um prazer e um orgulho defender estas cores."

Corchia fez o primeiro treino com o resto do plantel na manhã deste domingo, no entanto não é opção para o jogo frente ao PAOK.