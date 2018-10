Benfica a um passo da Champions

Só faltam dois jogos ao clube da luz e à equipa grega para saberem qual das duas é que segue em frente na competição: o desta terça e o do dia 29, na próxima semana. Pelo caminho, ambas enfrentam 180 minutos e as baixas.

Os encarnados não poderão contar com os dois avançados. Jonas e Castillo continuam a não ser opção para Rui Vitória. O avançado brasileiro ainda não se estreou na liga e o chileno lesionou-se no jogo frente aos turcos do Fenerbahçe, ficando de fora das contas para os dois jogos da liga milionária e ainda para o derby frente ao Sporting, segundo avança um fonte. André Almeida falhou o último treino no Seixal devido a uma indisposição, mas não há confirmação de lesão e deve continuar a fazer parte da lista dos disponíveis.

Já o PAOK, onde alinha o internacional português Vieirinha que faz parte dos 21 jogadores convocados para jogar em Lisboa, não vai poder contar com o marroquino El Kaddouri, por lesão e o sueco recentemente contratado pelos russos do CSKA, Pontus Wernbloom. A jogo poderá ir também Fernando Varela, o cabo-verdiano que já passou pelo futebol português no Feirense.

O objetivo das equipas é muito claro: ambas querem jogar na Liga dos Campeões e para isso vão ter que marcar nos dois jogos. Os gregos querem marcar na Luz, assim como os portugueses que não querem deixar a decisão para o jogo na Grécia.

A primeira mão vai ser jogada esta terça-feira, às 20h, no Estádio da Luz, em Lisboa.