Portugal conquista cinco medalhas nos Paralímpicos

Uma das três medalhas de ouro pertence a Mário Trindade, nos 100 metros T52, com 18,52 segundos, e as outras duas a Carina Paim, que fez 57,29 segundos, e a Sandro Baessa, com 49,30 segundos, que conquistaram as suas medalhas nos 400 metros T20. Nesta mesma classe, Carlos Freitas conquistou ainda o bronze, com 52,16 segundos, seguido de Carlos Lima, que concluíu a prova em quarto lugar. Todos os atletas vencedores do outro bateram recordes da Europa ou de campeonatos europeus.

A prata foi conquistada por Carolina Duarte nos 200 metros T13, com 25,38 segundos. O salto em comprimento ainda valeu a Maria Graça Fernandes o sexto lugar com 4,14 metros. Já Hugo Correia foi desclassificado dos 100 metros RR2.

Nos total destes europeus, Portugal, tem já um total de sete medalhas, juntando as outras duas de bronze conseguidas por Luís Gonçalves nos 100 metros T12 e mais uma por Maria Graça Fernandes nos 400 metros T38.