Pimenta de ouro

O canoista limiano conquistou este domingo mais uma medalha no Campeonato do Mundo desta vez no K1 5.000 depois da medalha de ouro no sábado no K1 1.000. Numa prova controlada desde o início pelo português e afastando várias vezes os seus adversários, o atleta conseguiu a medalha que lhe renova o título mundial conseguido o ano passado na Républica Checa.

O campeão do mundo em K1 5.000 concluiu a prova em 21m43s e segundo o mesmo ainda "tinha energia para dar mais", pois logo desde cedo assumiu a "despesa" da prova. O atelta afirma que o seu treinador lhe disse que ele era capaz e ele só acreditou para o conseguir.

Nesta prova o atleta alemão e o atleta bielorrusso foram desclassificados.

Duas medalhas de ouro neste Campeonato do Mundo é o balanço do português nas categoria dos 1.000 e dos 5.000 metros.