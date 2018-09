SAD do Benfica constituída arguida no caso "e-toupeira"

Google Plus

Numa notícia avançada pela SIC neste final de tarde de segunda-feira, a SAD do Benfica foi constituída arguida no processo "e-toupeira". Após ser constituída arguida, e uma vez que está em causa uma pessoa coletiva, a SAD benfiquista fez-se representar no Ministério Público por Domingos Soares de Oliveira e Nuno Gaioso Ribeiro.

O caso "e-toupeira" conta com o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, constituído arguido, tal como José Silva, que trabalha no Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça. Este último, constituído arguido pela juíza Cláudia Pina, ficou em prisão preventiva.

Alegadamente, Paulo Gonçalves terá subornado José Silva e outros funcionários judiciais de forma a conseguir ter acesso a informações de segredo de justiça. Em causa estão crimes de violação do segredo de justiça, burla informática, corrupção e peculato, entre outros.

O Benfica vai emitir um comunicado oficial ainda esta segunda-feira.