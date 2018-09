A jornada após o dérbi

Na última fase a derrota do FC Porto contra o Guimarães relegou os campeões nacionais para quinto lugar com apenas 6 pontos, ficando a 1 do atual líder, o Sporting de Braga, por vantagem de golos. Esta semana, os dragões, voltam a jogar em casa, desta vez para receber o Moreirense que apenas tem 4 pontos, estando em 10º lugar da tabela classificativa.

O jogo deste domingo, com começo às 20:30, está com lotação quase completa, pois esta quarta-feira o clube anunciou a venda de 39000 bilhetes. O clube visitante apenas venceu o Nacional, na Madeira, e empatou com o Belenenses, em casa. Os azuis e brancos, venceram os dois primeiros jogos, contra o Chaves, em casa e contra o Belenenses, no Jamor.



Os encarnados vão tentar ganhar mais 3 pontos desta vez frente aos insulares do Nacional. Costinha, já confirmou Alhassan como baixa devido a lesão. Do outro lado, os visitantes deverão não voltar a contar com os avançados Jonas e Castillo.

A equipa da casa conta com apenas 3 pontos em 3 jogos e está em 13º lugar, tendo apenas vencido em casa do Vitória de Setúbal por 2-1. Já a equipa da Luz soma 7 pontos, sendo uma das quatro equipas que tem essa pontuação. Estes venceram dois jogos, frente ao Guimarães e ao Boavista, empatando a 1 golo em casa contra o Sporting. O jogo na ilha da Madeira irá começar às 18:30, no próximo domingo.

O mesmo Sporting que vai receber a equipa de Santa Maria da Feira e que somam o mesmo número de pontos, 7. Os nortenhos receberam o Rio Ave na primeira jornada, vencendo por 2-0, na segunda foram a Guimarães também vencer, desta vez por 1-0, e empataram em casa a uma bola frente ao Boavista.

A equipa de Alvalade, com os mesmos 7 pontos, deslocou-se a Moreira de Cónegos, na primeira jornada, para vencer a equipa da casa por 3-1. A seguir recebeu o Vitória de Setúbal, jogo que também venceu, mas por 2-1, e empatou na jornada passada contra o Benfica. É já este sábado, às 21:00, que as duas se encontram para tentar discutir mais 3 pontos no campeonato.