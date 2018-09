Benfica junta-se à elite da Europa

Google Plus

Depois de um empate a uma bola no Estádio da Luz, o Benfica partia em desvantagem para a segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Seferovic foi a surpresa no onze escolhido por Rui Vitória.

O PAOK entrou com um ritmo bastante alto e colocou o Benfica em dificuldades nos primeiros 20 minutos. A equipa grega adiantou-se no marcador à passagem do minuto 13 num lance estudado.

O golo sofrido obrigava o Benfica a marcar pelo menos dois golos para seguir em frente na competição. O empate chegou ao minuto 20 a partir de um canto. Pizzi cruzou a bola para o centro da área e Jardel cabeceou para igualar a eliminatória.

Com o golo marcado, o rendimento da equipa encarnada melhorou e ao minuto 24 o guarda-redes do PAOK tombou Cervi na grande área e o árbitro assinalou grande penalidade. Chamado a marcar, Salvio não desperdiçou e colocou o Benfica em vantagem na eliminatória.

Ainda na primeira parte chegou o 3-1 para o Benfica. Numa grande jogada pela ala esquerda protagonizada por Grimaldo e Cervi, acabou por chegar um passe para a entrada da área onde surgiu Pizzi que colocou a bola no fundo das redes.

No arranque da segunda parte o árbitro volta a assinalar grande penalidade a favor do Benfica, depois de Jardel ter caído na área do PAOK. Salvio voltou a levar a melhor frente a Paschalakis.

A partir do 4-1 o Benfica encarregou-se de gerir o resultado. Com o apito final chegou a festa encarnada. Os encarnados garantem cerca de 43 milhões de euros e acompanharam o FC Porto no sorteio da UEFA Champions League, esta quinta-feira.