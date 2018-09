Google Plus

Rui Vitória compareceu na conferência de imprensa após o jogo com PAOK e revelou a satisfação pelo cumprimento do objetivo. “Desde o início da época que trabalhámos para entrar na Liga dos Campeões.”

Quanto à justiça do resultado, Rui Vitória não tem dúvidas de que a equipa “ganhou com todo o mérito” e salientou que este resultado “deveria ter sido o da Luz” Recorde-se que no jogo da primeira mão o Benfica desperdiçou inúmeras oportunidades para se adiantar na eliminatória.

Em jeito de resposta a todas as críticas sofridas pela equipa, o técnico encarnado disse para que “quem já estava preparado para subtrair que some agora estes 43 milhões mais a valorização de cada jogador."