OFICIAL: Jorge é reforço do FC Porto

Aí está mais um reforço para o FC Porto de 2018/2019. Jorge, lateral esquerdo de 22 anos, proveniente do Mónaco de Leonardo Jardim. O brasileiro chega por empréstimo do clube francês, válido até ao final da época, com os azuis e brancos a poderem exercer o direito de opção de compra no final da temporada, se assim entenderem.

Trata-se de uma alternativa para a posição de lateral esquerdo, onde Sérgio Conceição apenas contava com Alex Telles como opção, e o brasileiro chega para disputar uma vaga com o rei das assistências do emblema portista.

Titular do Mónaco na época transata, Jorge disputou 27 jogos ao serviço do emblema do principado, tendo marcado um golo. O mais recente reforço de Sérgio Conceição chegou mesmo a jogar contra o Porto na edição da Liga dos Campeões do ano passado. Na presente temporada, ainda não tinha sido aposta de Leonardo Jardim, que tem utilizado no seu lugar Barreca, ex-Torino.

Nas primeiras palavras como jogador dos dragões, o lateral falou da grandeza do clube portista e contou que não acreditou quando o seu empresário lhe revelou a possibilidade de representar o clube da cidade Invicta.

"Quando o empresário me deu a notícia nem acreditei, pensei que era mentira. Quando me encontrei com eles vi que era verdade. Vim para ajudar.", disse, admitindo também que conhece muito sobre o clube portista e que chega com o objetivo de dar alegrias aos adeptos dos azuis e brancos. "Conheço muito sobre o FC Porto, pois é um clube falado em todo o mundo. Só posso agradecer pela oportunidade que estou a ter no FC Porto e pela confiança depositada em mim. Vou dar o meu máximo para dar alegrias a todos."

Por fim, o lateral esquerdo falou sobre as suas características principais enquanto jogador. "Gosto de jogar muito avançado, comparo-me com o Marcelo, gosto de atacar. No Mónaco aprendi muito a nível defensivo e de marcação. Posso dizer que a nível defensivo vou ajudar muito o FC Porto."