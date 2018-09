As escolhas de Fernando Santos

Google Plus

Esta sexta-feira, Fernando Santos deu a conhecer os convocados para o particular frente à seleção finalista do Mundial e para a estreia na Liga das Nações frente à Itália. Destaque para a ausência de Cristiano Ronaldo que, assim como outros 9 jogadores que estiveram presentes no Mundial da Rússia, não estão presentes nesta convocatória de Fernando Santos.

Os convocados são:

Guarda-redes: Beto; Claudio Ramos; Rui Patrício

Defesas: Cédric Soares; João Cancelo; Luís Neto; Mário Rui; Pedro Mendes; Pepe; Raphael Guerreiro; Ruben Dias

Médios: Bruno Fernandes; Gedson Fernandes; Pizzi; Renato Sanches; Rúben Neves; Sérgio Oliveira; William Carvalho

Avançados: André Silva; Bernardo Silva; Bruma; Gelson Martins; Gonçalo Guedes; Rony Lopes