Porto, Benfica e Sporting cumprem obrigações da 4ª jornada

A 4.ª jornada da Liga NOS começou na sexta-feira com o Sporting de Braga a derrotar fora o Desportivo de Chaves por 1-0, garantindo a sua manutenção no grupo de líderes do campeonato.

Seguiu-se o Sporting, que recebeu no sábado o Feirense em Alvalade e venceu com um golo do jovem cabo-verdiano Jovane Cabral, que saltou do banco para marcar o golo da vitória aos 88 minutos. Num jogo muito complicado, os leões levaram os 3 pontos e não desarmam na luta pelo título.

Já este domingo, também Benfica e Porto resolveram os seus compromissos.

Os encarnados foram à Madeira golear o Nacional por 4-0, com golos de Seferovic (28'), Salvio (45'), Grimaldo (76') e Rafa (93'), numa exibição dominadora que muito se deveu à criatividade de Pizzi, ao pulmão de Gedson e aos desequilíbrios de Salvio.

No estádio do Dragão, os azuis e brancos regressaram às vitórias após o desaire contra o Vitória de Guimarães na jornada passada, e derrotaram o Moreirense com 3 golos sem resposta. Num jogo com melhor resultado que exibição, os portistas chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, golos marcados por Herrera (15') e Aboubakar (28'), mas denotaram imensos desequilíbrios defensivos em particular na segunda parte, com a equipa a sossegar apenas em tempo de compensação com um golo de Marega ao minuto 94. Para além do regresso aos golos do maliano, o jogo foi também marcado pelo aguardado regresso de Danilo aos relvados, aplaudido de pé pelos adeptos aos 81 minutos de jogo.

Na classificação da Liga, Benfica, Braga e Sporting seguem na liderança com 10 pontos (vantagem para os encarnados pela diferença de golos), seguidos por Porto e Marítimo com 9 pontos.