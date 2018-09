João Sousa eliminado do US Open

João Sousa chegava ao confronto frente a Novak Djokovic sabendo que já tinha feito história para o ténis português, nunca antes um atleta nacional havia chegado aos oitavos de final de um torneio do Grand Slam.

No jogo que decorreu esta segunda-feira no Artur Ashe Stadium, o principal estádio do torneio, Sousa perderia o encontro pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, ao cabo de 2h01m. O português acabou por fazer uma boa exibição, conseguindo muitas vezes impor o poder da sua direita, mas não esteve inspirado ao nível do serviço, com uma taxa de primeiros serviços baixa que o deixou muitas vezes à mercê da agressiva resposta do sérvio.

Novak Djokovic, à procura do 14.º major da carreira, segue para os quartos de final onde defrontará o vencedor do encontro entre o suíço Roger Federer e o australiano John Millman. Já João Sousa despede-se da competição, mas deixa o seu nome gravado com novo recorde para o ténis português.