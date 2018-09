Segundo lugar para Oliveira

“Estou no pódio, minimizei as perdas no Campeonato.” Esta foi a conclusão de Miguel Oliveira após conseguir o 2º lugar no Grande Prémio de São Marino. O piloto português arrancou no 9º lugar da grelha de partida e terminou atrás de Francesco Bagnaia. Na segunda curva da prova, Oliveira alcançou o 5º lugar e, até ao final da corrida, foi subindo posições até conseguir um lugar no pódio.

Bagnaia é o líder do Mundial com 214 pontos, seguido de Oliveira com 206. A próxima prova está marcada para 23 em Aragão, Espanha.