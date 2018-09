Portugal entrou com o pé direito na Liga das Nações. A seleção nacional venceu a Itália por 1-0, com André Silva a ser o autor do tento decisivo e, após o jogo, Fernando Santos era um treinador satisfeito. O técnico de 63 anos mostrou-se contente com a exibição e analisou o encontro disputado no Estádio da Luz.

"A dificuldade foi do nível que esperava. Sabia o valor da minha equipa e da equipa italiana. Sabíamos que se puséssemos velocidade iam ter alguma dificuldade. Itália tentou surpreender com dois avançados. Estivemos bem na primeira parte, com exceção de quando abrandámos o ritmo nos últimos 10 minutos, isso fez com que Itália crescesse.", disse, referindo que incentivou os jogadores ao intervalo para manterem o bom ritmo apresentado nos primeiros quarenta e cinto minutos. " Ao intervalo o resultado era um pouco injusto, disse aos jogadores que não podíamos baixar o ritmo. Disse para manterem o ritmo na segunda parte, para melhorarem o que havia para melhorar. Estivemos bem, na parte final voltámos ao registo dos últimos 10 minutos da primeira parte. Mas é normal, jogámos contra uma equipa italiana muito forte. A equipa esteve bem. Isso faz parte do jogo e do crescimento."

O treinador português afirmou que "Portugal entrou com os dois pés, porque só com um pode cair" e deixou um objetivo bem claro para esta competição que agora teve início. "É um torneio muito difícil, agora queremos pensar na Polónia. Se Portugal vai ganhar? Por agora queremos ir à final four."

Quando questionado sobre o meio-campo a três da seleção e a saída de William Carvalho na parte final do encontro aos 86 minutos, Fernando Santos explicou. "Eu disse ao Pizzi e ao William que estávamos a fazer um bom jogo e estava a faltar ao William transportar a bola para a área do adversário, que é algo que ele faz muito bem. Demorou um pouco ver quem é que ia substituir porque o Bernardo, como o William, também tinha um problema."

Portugal soma assim 3 pontos e assume a liderança do grupo 3 após a vitória sobre os italianos. Os campeões europeus disputam o próximo jogo da competição com a Polónia, com a deslocação a solo polaco marcada para o dia 11 de outubro.