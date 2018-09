Taça da Liga: Benfica X Rio Ave

A pausa das seleções foi crucial para a recuperação de jogadores e Rui Vitória já poderá contar com Castillo. Apesar das duas semanas sem competição, Jonas ainda não conseguiu recuperar da lesão que contraiu ainda antes do início do campeonato. Gabriel poderá ainda ir a jogo para se estrear em Portugal.

O treinador das águias elogiou o adversário em declarações à BTV, tendo em conta a mudança de treinador e o caminho que este ainda está a traçar para a equipa após a eliminação da Liga Europa.

Já do lado nortenho, o Rio Ave, não poderá contar com Fábio Coentrão. O jogador da terra que rescindiu contrato amigavelmente com o clube meregue, voltou a Portugal, mas não para o Sporting. A equipa onde fez formação conseguiu a sua contratação antes do fecho do mercado, mas, tendo em conta, os problemas físicos fica adiado por mais uns tempos a sua estreia.

José Gomes, o técnico do Rio Ave, lança também elogios ao adversário e espera uma "equipa blindada" devido à "inteligência de Rui Vitória".

O árbitro nomeado para o jogo foi Rui Oliveira. O juiz da AF Porto vai ter como equipa os árbitros Paulo Vieira, Tiago Costa e Fábio Melo.

Os encarnados são detentores do maior número de troféus conquistados desta prova. Em 11 edições foram 7 as taças que foram para o museu do clube lisboeta.

O primeiro passo para chegarem à final será dado esta noite, em Lisboa, às 18h.