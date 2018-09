Taça da Liga: Sporting X Marítimo

Google Plus

A equipa leonina já divulgou a lista dos convocados e de fora estão Nani, Mathieu e Bas Dost. O internacional português encontra-se a recuperar de problemas físicos, assim como os outros dois companheiros e José Peseiro decidiu não contar com os três para a estreia na prova. Também de fora, mas por opção ficarão Viviano, Lumor, Misic e Bruno César.

Em termos de alterações, consta-se que Renan poderá ainda substituir o habitual titular da baliza da equipa de Alvalade, Salin. Carlos Mané, que ainda não fez um único jogo, terá oportunidade de se estrear esta época e Jovane Cabral é outra das novidades. O extremo de apenas 20 anos deverá ser apontado à titularidade, pois após marcar ao Feirense e garantir a vitória da equipa lisboeta, poderá ter conquistado a confiança do técnico.

Do lado dos insulares também já foi divulgada a lista dos convocados para a primeira viagem a Alvalade neste mês de setembro, uma vez que ambas se vão defrontar na sexta jornada do campeonato. Rodrigo Pinho está apto para a jogar e consta na lista. O avançado brasileiro treinou de forma condicionada, mas a sua recuperação levou a que pudesse vir a ser utilizado por Cláudio Braga no jogo deste domingo e seguiu mesmo para Lisboa.

O internacional português Danny, reforço deste ano do Marítimo, regressa assim também a Alvalade depois de 13 anos e reencontra o seu então treinador leonino na época de 2002/2003, José Peseiro. Desta vez o leão ao peito é outro e já conta com 327 minutos com o animal insular na camisola.

O jogo arranca este domingo dia 16, às 20h, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.